Heat 2 | Michael Mann condivide gli aggiornamenti sulle riprese

(Di mercoledì 17 luglio 2024)sta realizzando un sequel del suo film del 1995– La sfida e ha condiviso un aggiornamento sulla data in cui prevede di iniziare la produzione. In una nuova intervista, il regista ha dichiarato di stare lavorando alla sceneggiatura del sequel basato sul suo romanzo2.ha detto al Los Angeles Times che vuole iniziare a girare il film entro la fine del 2024 o l’inizio del 2025. Il regista si è fermato prima di parlare del cast di2, dicendo alla pubblicazione: “Non posso parlarne“.2 sarà basato sul romanzo omonimo e fungerà da prequel e sequel di. Il libro salta tra due periodi di tempo, il primo segue Chris Shiherlis mentre cerca di eludere la “LAPD” e il detective Vincent Hanna dopo la rapina in banca andata male, mentre la seconda trama si svolge a Chicago nel 1988.