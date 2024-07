Francia nella palude ma i cittadini hanno le idee chiare | il 35% vuole Bardella premier

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Laè nel caos, anzi “nel bel mezzo di un pantano”, come ha detto oggi Marine Le Pen, ma i francesi sembrano avere lemolto. Dopo aver incoronato il Rassemblement national primo partito della nazione, vorrebbero Jordan. È il giovane e talentuoso pupillo della fondatrice di Rn ad avere tutte le carte per prendere il posto del primo ministro Gabriel Attal dimessosi ieri., il 35% degli elettoriIl 35 per cento degli elettori vorrebbeal timone del nuovo governo, ancora nelle nebbie per le risse interne al fronte progressista. Lo rivela un sondaggio di Elabe per Bfmtv, che vede il leader del Rassemblement national stabile rispetto a una settimana fa e davanti al primo ministro Gabriel Attal, al 34 per cento delle preferenze e in calo di quattro punti rispetto all’ultimo rilevamento.