Corporate giving verso un nuovo modello di relazione sociale Il commento di Monti

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Qualche giorno fa, dalla data room del Corriere, solitamente nota per portare alla luce evidenze poco note e poco piacevoli sul nostro Paese, è stata diramata un’ondata di buone notizie in termini di imprenditori italiani che decidono di pagare le proprie tasse in Italia e di essere veramente attenti alla qualità della vita dei propri dipendenti e del territorio in cui operano. Esperienze ben note al settore, come quella di Cucinelli, che tuttavia rappresentano un dato tutt’altro che isolato. Una ricerca condotta dalla Dynamo Academy conferma che negli ultimi anni è cresciuta la tendenza al “” da parte delle imprese, soprattutto di medio-grandi dimensioni, sia direttamente (tramite erogazioni) sia attrafondazioni d’impresa. Il tema delle donazioni d’impresa, di sicuro rilevante per il nostro Paese, richiede tuttavia una riflessione ben strutturata.