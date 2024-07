Come eravamo come siamo | sempre quelli della 5ª B

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024). La mitica classe V B dell’istituto tecnico commerciale "D. Bramante" di Pesaro. Ciritrovati così, nella notte del 10 luglio 2024, ma non era certamente la prima volta che questi già giovani studenti si sono riuniti con tanta vivacità e tanta gioia, ancora con il forte desiderio di riscoprirsi; e lo faranno ancora. Ricordi, qualcuno molto triste, legati ad amiche ed amici che non ci sono più, ma anche tanti progetti, il primo, ritrovarsi tra qualche mese per dar modo a chi non c’era in questa occasione di aggregarsi nuovamente al gruppo, un bel gruppo di amiche ed amici che sanno ancora condividere emozioninegli anni di scuola.V B