Coldiretti leadership bio minacciata da invasione estero import +40%

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 17 luglio 2024) (Adnkronos) – I record del bio italiano sono minacciati dall’aumento spropositato delleazioni di prodotti biologici dall’, cresciute del 40% nel 2023, in controtendenza rispetto al dato dell’Unione Europea. Prodotti che non assicurano la stessa qualità e sicurezza di quelli nazionali ma che finiscono spesso per essere venduti come tricolori grazie alla mancanza di un’etichettatura L'articolobiodaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.