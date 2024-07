Caterina D’Aragona la grande forza di una donna ripudiata che rimase regina

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Nello spazio di LetteralMentela storia di unaeccezionale che ha saputo distinguersi per la sua fierezza e la suad’animo. Il suo nome èe questa è la sua storia., i due principi inglesi, fonte wikipedia.org“Catherine, Infanta di Spagna, sposerà il Principe Arthur, erede al trono d’Inghilterra. La sua dote sarà di duecentomila corone, da pagarsi in due tempi: metà al matrimonio, il resto dopo il primo anno dalle nozze”. È il testo, come riportato da Enciclopedia delle donne, del trattato di Medina del Campo con cui veniva sancito l’accordo tra il re di Spagna Ferdinandoed Enrico VII d’Inghilterra per il matrimonio trae il principe del Galles Arthur Tudor.