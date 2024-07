Catania Francesco Curcio nuovo procuratore | il capo dei pm di Potenza vince per un solo voto al Csm contro Puleio spinto dalle destre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Èildi. L’attualedei pm di, considerato favorito alla vigilia, ha prevalso per unal plenum del Consiglio superiore della magistratura sul suo sfidante, l’aggiunto della Procura etnea. Per, nome di area progressista fortemente sponsorizzato dalnazionale Antimafia Giovanni Melillo, si sono espressi in 13: i sette consiglieri magistrati delle due correnti “di sinistra”, Area e Magistratura democratica, i quattro “moderati” di UniCost, l’indipendente togato Roberto Fontana e Maria Luisa Mazzola dei conservatori di Magistratura indipendente (Mi)., profilo più gradito al centrodestra, ha raccolto invece 12 voti, quelli dei sei laici in quota maggioranza di governo, del togato indipendente Andrea Mirenda, del laico di Italia viva Ernesto Carbone e di quattro togati di Mi.