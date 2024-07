Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 17 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Renzi tornaTreiese. Il difensore Ricci all’Aesse Senigallia. Mazzieri tornaCastelfrettese. L’ex Jesina Monachesi al Montefano. L’under 2005 Ettore Di SabatinoVigor Senigallia. I giovani Petolicchio e FiorettiGls Dorica Torrette. Elezaj al Castelfidardo. RiconfermatiJesina il portiere Cantarini e il centrocamista Monteverde. Giacconi tornaCastelfrettese. Centrocampista e difensore centrale per la Jesina: Serfilippi e Scoccimarro, estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Mercoledì 17Nicola Renzi Ore 21.40 – SECONDA– Nicola Renzi tornaTreiese. Il classe 1996, attaccante, ritorna in campo dopo un anno di stop: in rossoblù ha già segnato 32 gol tra il 2016 e il 2020.