Basket Italia | Pozzecco confermato ct per il 2025

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gianmarcosarà il Commissario tecnico della Nazionalena maschile dianche per l’anno. Gli azzurri saranno impegnati a novembre 2024 e febbraionelle qualificazioni a Euroe nell’estate prossima, in caso di qualificazione, affronteranno la rassegna continentale che si disputerà in Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. Al momento l’è in testa al gruppo B con due vittorie in due partite contro Turchia e Ungheria. A novembre sono previste due gare contro l’Islanda (in trasferta il 22 novembre e in casa, con sede da definire, il 25 novembre). Chiusura il 20 febbraio in trasferta contro la Turchia e il 23 febbraio in casa con l’Ungheria.ct per ilSportFace.