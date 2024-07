Scoperto il più grande giacimento di terre rare d’Europa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 16 luglio 2024) Trovato il piùdinel sud-est della Norvegia. A darne notizia è stato il gruppo minerarioEarths Norway. Ildi Fensfeltet contiene 8,8 milioni di tonnellate di ossidi totali di, essenziali per la transizione verso la tecnologia verde. Il nuovoè molto piùdi quello di Kiruna, in Svezia, dove è stimata una quantità tra 1 e 2 milioni di tonnellate di. Il deposito di Fensfeltet sembra contenere 8,8 milioni di tonnellate di ossidi ditotali (Treo). Ad indicarlo sono le stime elaborate dopo tre anni di trivellazioni e analisi dal gruppo minerario norvegeseEarths Norway (Ren), in collaborazione con la società di consulenza canadese Wsp. Questo nuovo tesoro naturale promette di ridurre la dipendenza dell’Europa dalla Cina, da cui oggi arriva il 98% delleimportate.