Razzismo Como-Wolverhampton la replica del club italiano | la frase su Jackie Chan

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2024) Continua a suscitare forti polemiche il caso die la conseguente rissa scoppiata nell’amichevole. Un difensore delavrebbe rivolto un insulto razzista a Hwang Hee-scatenando la reazione violenta del compagno Daniel Podence che gli ha rifilato un pugno di tutta risposta. In una nota a firma di Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale della proprietà del, ilcomasco fa chiarezza in merito all’accaduto. Il comunicato stampa del“Il nostronon tollera ile ne condanna ogni forma nel modo più assoluto. Abbiamo parlato con il difensore in questione per capire cosa è stato detto. Egli ci ha riferito che il commento che ha fatto, rivolgendosi a un suo compagno di difesa, è stato: ‘Ignoralo, pensa di essere’.