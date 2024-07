Prima si fa ospitare in casa da amici poi li uccide e li fa a pezzi | macabra scoperta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 16 luglio 2024) Un crimine orribile anche per la dinamica e la successione dei fatti quello emerso da qualche ora, dopo che sono stati ritrovati i corpi smembrati di due uomini in due valigie abbandonate Un terribile crimine sta scuotendo in queste ore tutta l’Inghilterra. Yostin Andres Mosquera, 34 anni, è stato arrestato e accusato di aver ucciso dueche lo avevano ospitato nella loroper alcuni giorni. Ha fatto ai loro corpi e li ha nascosti in alcune valigie che ha poi abbandonato sul famoso ponte sospeso di Clifton, a Bristol. Il ponte sospeso teatro del macabro ritrovamento – Cityrumors.it – Non è lavolta che la cittadina, situata nel sud ovest dell’Inghilterra, è teatro di questo genere di crimini così efferati. Già nel 2015 la polizia di Scotland Yard aveva arrestato sette persone per la morte dell’allora sedicenne Becky Watts.