Olivier Giroud dice addio alla Francia | Lascio la nazionale per pensare alla famiglia

(Di martedì 16 luglio 2024) Milano, 16 luglio 2024 - "Il momento tanto temuto è arrivato: devo direfrancese". Comincia così il lungo post Instagram con cuisaluta per sempre i Bleus. L'attaccante classe 1986, che la prossima stagione vestirà la maglia dei Los Angeles FC in MLS, venne convocato per la prima volta da Laurent Blanc nel 2011, poco prima di compiere 25 anni. Da lì è partita una storia di successi e gol, che hanno fatto diun pilastro dellatransalpina. Prima di tutto il secondo posto agli Europei del 2016, quando la, in casa, perse in finale contro il Portogallo. Poi la straordinaria vittoria nel Mondiale in Russia del 2018 e, quattro anni più tardi, l'argento al Mondiale in Qatar.