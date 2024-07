Monopattini elettrici via l’obbligo del casco e sì al patentino | le proposte avanzate da Forza Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Il governo non riesce a trovare la quadra sui. Nella riforma del nuovo Codice della strada, fortemente voluta dal ministro delle infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stata prevista una stretta molto corposa su questi mezzi, con le norme in entrata che prevedonodell’utilizzo del, della presenza della targa e delle frecce direzionali così come dell’assicurazione. A riaprire il dibattito è però un altro partito della maggioranza,, che ha preparato sul ben 60 emendamenti sul ddl che, se approvati anche solo in parte, costringerebbero il provvedimento a tornare alla Camera. L’obiettivo disarebbe quello di eliminaredelper i maggiorenni, prevedendo tuttavia la necessità di unper chi si pone alla guida.