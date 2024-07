LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Gachignard all’attacco gruppo a 2’30 Si va verso la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.29 Si è stabilizzato sui 2’20” il vantaggio di. 16.27 La Cote de Fambetou è stata affrontata in media a 33 km/h dae a 31.3 km/h da Dillier che era in testa al. 16.25 Continuano a rimanere davanti nelgli uomini della Alpecin-Deceuninck, ma ancora lasciano andare. 16.23 Ricordiamo che in testa c’è il solo Thomas(TotalEnergies) con un vantaggio di 2’25” nei confronti del plotone. 16.20 Alcuni dei protagonisti sono nelle ultime posizioni del, come Derek Gee. Situazione estremamente tranquilla in questa fase. 16.17passa adesso in cima al GPM. 16.15 Attacca ora la salita della Cote de Fambetou: 1.2 km al 5%. 16.