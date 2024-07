Come e quale sarà il nuovo Napoli? Parla Marchetti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Hato soprattutto delLuca, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Lindstrom verso la permanenza o verso l’addio? Ilè su qualche esterno d’attacco, vedi Greenwood, Chiesa o Berardi, quindi un giocatore in uscita potrebbe esserci. Verrà visionato da Conte, dopo una stagione in cui non ha convinto (ma nella passata stagione hanno tutti reso sotto le aspettative)”., per quanto riguarda Osimhen “C’è il rischio deprezzamento rispetto al valore di acquisto iniziale, ma ilsa muoversi ed attendere. Osimhen? Bivio importante per il mercato degli azzurri, legato a cedere prima di muoversi nuovamente per qualche acquisizione. Per la cessione del nigeriano si deve attendere, è una fase di stallo generale, questa,accade normalmente in fatto di calciomercato.