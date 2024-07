Trump | Dovrei essere morto Ho cambiato il discorso per la convention repubblicana sarà un messaggio per unire il Paese e il mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Nonqui,“. Donald, intervistato dal New York Post, parla dell’attentato di sabato in Pennsylvania affermando che se è ancora qui è “per fortuna o per Dio, molte persone dicono che è grazie a Dio”. Secondo il Post, durante l’intervista l’ex presidente aveva una “benda bianca larga che gli copriva l’orecchio destro” e il suo staff ha impedito alla testata di scattargli foto.ha mostrato al giornalista un livido sul braccio che, ha spiegato, gli è stato procurato dagli agenti che lo hanno protetto buttandolo a terra. “Gli agenti mi hanno colpito così forte che mi sono cadute le scarpe, e le mie scarpe sono strette”, ha detto. Di lì la richiesta di “lasciargli prendere le sue scarpe” che si sente in uno degli audio registrati subito dopo l’attentato.