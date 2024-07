Ato Rifiuti D’Alessio invita sindaci a un confronto sulla gestione dei rifiuti urbani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn incontro informale per “discutere e confrontarci sulle possibili forme dipubblica del servizio integrato dei”. Il Presidente Vittorio, unitamente ai consiglieri dell’ente, hato idei comuni ricadenti nell’ambito dell’Atodi Avellino ad unsul tema, in programma giovedì 18 luglio, alle 17, presso la sede di collina Liguorini. “La discussione – evidenziano – sarà dedicata a garantire la migliore scelta per il nostro territorio, rendendo inclusive le competenze che sono al centro dell’azione politica”. All’appuntamento sono statiti anche i consiglieri regionali eletti in Irpinia Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Maurizio Petracca e Livio Petitto.