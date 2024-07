Vacanze genere di lusso I costi si impennano Periodi meno lunghi ma nessuno rinuncerà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 – Il conto al ristorante è sempre più caro così come l’albergo e i tour organizzati fuori porta. Lo dice l’osservatorio dei prezzi di Federconsumatori Toscana secondo cui la vacanza è sempre più unper pochi. Secondo un’indagine effettuata dall’associazione su un campione di 247 fiorentini, poco più della metà (il 52,7%) opterà per un soggiorno "ridotto" di 3-4 giorni, cercando un appoggio da amici o familiari. Il 73% dei fiorentini (rispetto all’80% degli italiani) rimarrà sul territorio nazionale anche a causa del rincaro dei voli di oltre il 13% sulle tratte europee. Del 73%, ben il 64% rimarrà in Toscana che, stando all’indagine, non è immune dai rincari. In buona sostanza, le2025 saranno più brevi e vicino casa.