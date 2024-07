Scoperto alla guida di un furgone rubato e con oggetti atti allo scasso | denunciato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a dare risultati l’vità di prevenzione posta in essere dPolizia di Stato. Inf, intorno alle 13.00 dell’11 luglio, personale dell’Ufficio prevenzione Generale e soccorso pubblico in Benevento sottoponeva a controllo gli occupanti di unFiat Doblò che destava sospetti. Gli occupanti a seguito di accertamenti risultavano essere due sdi Napoli, di 50 e 55 anni, entrambi con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, di cui uno gravato da obbligo di dimora nel Comune di Napoli e privo di patente diperché revocata. All’interno delvenivano, altresì, rinvenuti numerosi. Inoltre, a seguito delle verifiche compiute dagli operatori su furti commessi in città nei giorni scorsi, uno risultava gravemente indiziato del furto di unavvenuto a Benevento il giorno 08.