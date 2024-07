Raffaello secondo Vittorio Sgarbi | Attuale profondo e ricco di valori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)arriverà a Modigliana (Forlì-Cesena), in piazzaVeneto, martedì alle 21 per presentare il suoall’interno del ciclo Rinascimenti e Scoperte / 4 de La Milanesiana: il più grande festival internazionale itinerante che promuove il dialogo tra le arti. Ingresso gratuito e prenotazione su: lamilanesiana.evenbrite.com., lei è già stato a Modigliana nel 2017 per Michelangelo e nel 2018 per la conferenza-spettacolo su Leonardo Da Vinci. Cosa le piace del borgo medievale romagnolo? "Mi piace quell’aria ferma nel tempo, le memorie della cultura macchiaiola, le testimonianze di Silvestro Lega. Quello che in qualche modo lo rende un luogo importante. E sono felice di tornare in Romagna perché mia madre era romagnola e venire a Modigliana è come tornare vicino a mia madre".