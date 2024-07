Il nuovo provveditore già preside per vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilagli studi è Imerio Chiappa (nella foto). Proviene da Bergamo, dove ha ricoperto il ruolo di dirigente nell’Istituto Tecnico Industriale Paleocapa. Da domani prenderà il posto di Filomena Bianco a Palazzo Ghisalberti, sede dell’Ufficio scolastico territoriale. Chiappa arriva con un bagaglio d’esperienza importante:da dirigente scolastico, gli ultimi dieci nell’Istituto più grande di Bergamo, appunto il Tecnico Paleocapa. Non conosce a fondo Cremona e tanto meno la provincia, ma promette che si informerà. Ildirigente non ha intenzione di trasferirsi a Cremona perché ha genitori anziani che vivono a Bergamo, dove la moglie insegna: farà il pendolare. Quanto al divieto di cellulari e tablet in classe, Chiappa precisa che "riguarda le attività didattiche del primo ciclo di studi, e l’indicazione del Ministero va intesa nel senso che il docente deve accompagnare gli studenti a un utilizzo ragionato dei device".