Il Colpo di Mezzanotte - Si accende il mercato intorno a Milenkovic Occhi viola su Rios

(Di domenica 14 luglio 2024) Firenze, 14 luglio 2024 - All'improvviso, in un afoso sabato di metà luglio, si è acceso ila Nikola. Prevedibile, succede ormai da anni. Lo avevamo anche anticipato che club di Premier League prima o poi si sarebbero mossi in modo concreto. Su di lui, su Kayode, forse anche su Nico Gonzalez. Al momento club non di prima fascia, ma comunque pieni di soldi. L'offerta per il difensore serbo arriva dal Nottingham Forest. Ne parlano i media inglesi, si aggirerebbeai 15 milioni di euro. Non una cifra da far girare la testa alla Fiorentina e nemmeno un club che possa garantire ambizioni sportive maggiori al calciatore. Però è una base di partenza, nei prossimi giorni vedremo se l'offerta verrà ritoccata e se il difensore si dimostrerà interessato.