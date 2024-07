Bisseck l’esperimento vincente dell’Inter Oaktree e l’esempio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Yannha raccolto la stima dinel suo primo anno in maglia Inter e adesso viene preso addirittura come esempio di colpo giusto sul mercato. La società vuole replicare un acquisto simile. ACQUISTO– Yann Aurelè il pupillo della dirigenza, il colpo più azzeccato della scorsa sessione di mercato. L’esborso di denaro è stato minimo, circa 7 milioni di euro, e il rendimento è stato ottimo. Nei primi mesi di campionato il difensore ha trovato pochissimo spazio, pagando anche un esordio disastroso con il Monza a San Siro.ha cominciato a conquistare la fiducia di Simone Inzaghi dall’esordio in Champions League con il Salisburgo in Austria. Proprio le sue partite in Europa hanno convinto l’ambiente che lui fosse l’uomo giusto in difesa.