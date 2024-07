Sentio™ System di Oticon Medical riceve l’autorizzazione normativa negli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 13 luglio 2024) ASKIM, Svezia–(BUSINESS WIRE)–ha annunciato oggida parte della Food and Drug Administration (FDA) per il suo primo impianto acustico a conduzione ossea transcutanea, Sentio. Sentiooffre i vantaggi comprovati del Ponto™– e altro – in modalità transcutanea. Il sistema comprende Sentio 1 Mini, un processore del suono esterno, e Sentio Ti Implant, posizionato sottocute. È Il più piccolo sistema transcutaneo disponibile ad oggi 1 . Mentre Ponto e altri sistemi acustici percutanei ancorati all’osso utilizzano un moncone che protrude dalla cute, Sentiooffre un’alternativa che mantiene intatta la cute. Sentiooffre ai pazienti una soluzione alternativa e supporta il nostro impegno nella “libertà di scelta”.