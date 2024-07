RANUCCI | PER LA PRIMA VOLTA NON VADO AI PALINSESTI RAI REPORT MERITA PIÙ RISPETTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 13 luglio 2024) Sigfrido), fiore all’occhiello dell’informazione Rai e del giornalismo d’inchiesta in un’Italia dove domina la propaganda a reti quasi unificate, si sfoga con i giornalisti. “Non parlo della Rai, vorrei evitare un procedimento disciplinare posso dire che per laa distanza di 30 anni non andrò alla presentazione dei”. Lo spiega, rispondendo ai giornalisti, Sigfrido, coautore e conduttore diprotagonista di un incontro con il pubblico sul suo volume La scelta (Bompiani) alla 23/a edizione del Libro Possibile, il festival sostenuto da Pirelli, che chiude laparte a Polignano a Mare e poi sarà dal 23 al 27 luglio a Vieste. A chi gli chiede se questa decisione sia anche legata all’ipotesi di spostamento d’orario (dall’autunno l’inizio dovrebbe essere anticipato) per la trasmissione d’inchiesta su Rai 3 commenta: “Credo che, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più”.