LIVE Paolini-Krejcikova Wimbledon 2024 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

(Di sabato 13 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via alla finalissima conal. 15:01 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Jasminee la ceca Barbora. 14:57 Sta per esaurirsi l’attesa. Le atlete infatti sono all’interno della storica sala che separa gli spogliatoi dal Campo Centrale. 14:52 Due set lasciati per strada anche per la nostra Jasmine, che dopo aver concesso le briciole alle avversarie dei primi tre turni, ha usufruito dello sfortunato ritiro dell’americana Keys sul 5 pari del terzo set. E’ ancora vivo il ricordo di un super quarto di finale con cuisi è sbarazzata in meno di un’ora di Emma Navarro, prima di imporsi in semifinale al super tiebreak decisivo contro la croata Donna Vekic.