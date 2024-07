La ricetta contro l’illegalità | Qui si paga solo con carte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Paniniil degrado e la criminalità. È lacon cui è nato Ivo burger, il nuovo locale in viale Oliveti a Miramare. Al timone c’è Sandro Montini, imprenditore della moda e miramarese doc. Montini, insieme alla compagna, è anche il titolare di Ivo la piada e gli Oliveti – sempre in viale Oliveti – aperto sei anni fa. E ora la nuova sfida con Ivo burger. "Abbiamo aperto in un luogo che era chiuso da tempo – spiega Montini – e in una zona dove, purtroppo, ci sono sempre più vetrine abbassate. Con Ivo burger vogliamo provare a rilanciare viale Oliveti e Miramare e combattere il degrado". E anche. Già perché Montini ha fatto una scelta particolare: "Da Ivo burger sisoltanto condi credito e bancomat, non accettiamomento in contanti.