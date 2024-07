Da Futura Network ASviS | il mare sale le megacittà africane affondano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sitodi lunedì 1 luglio 2024 di Maddalena Binda. Secondo uno studio l’80% di Saint Louis è a rischio alluvioni entro il 2080. Lagos sprofonda di 87 millimetri all’anno. Crescita demografica ed espansione urbana, sottolinea un articolo di The Economist, aggraveranno la situazione. Non solo Venezia o la capitale indonesiana Jakarta, anche alcune città dell’Africa occidentale stanno affondando. “Millimetro per millimetro, casa per casa, Saint Louis sta per essere sommersa dal” scrive il settimanale inglese The Economist in un articolo in cui racconta ciò che sta accadendo alla “Venezia dell’Africa”. Saint Louis, ex capitale coloniale del Senegal, è minacciata dai cambiamenti climatici e dall’innalzamento del livello del: secondo le previsioni di uno studio commissionato dal governo senegalese entro il 2080 l’80% della città sarà a rischio di allagamento.