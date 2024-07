Calciomercato Milan l’alternativa a Tammy Abraham arriva dalla Germania Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 13 luglio 2024), non solo: oltre a Morata puòre un attaccante direttamentechi è Un nuovo nome direttamente, dal Borussia Dortmund per la precisione, per l’attacco. Stiamo parlando del bomber tedesco Niclas Fullkrug, reduce da un buon Europeo con la sua Nazionale. Il suo nome non andrà a sostituire quello di Alvaro Morata, che è ormai ad un passo dal, bensì è un’alternativa a, l’attaccante della Roma che potrebbe essere affiancato allo spagnolo durante la prossima stagione. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, dopo aver visto sfumare il colpo Joshua Zirkzee (che presto sarà un nuovo giocatore del Manchester United), sta cercando un altro profilo oltre a quello di Morata e Fullkrug piace in casa del Diavolo.