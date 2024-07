Tour de France 2024 | Jasper Philipsen trionfa in un’altra giornata frenetica a Pau battuto van Aert

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non ci sono le montagne, ma il gruppo non si ferma alde: velocità altissima nella tredicesima tappa con arrivo in volata ristretta a Pau che ha vistore. Doppietta per il belga dell’Alpecin-Deceuninck che domina lo sprint. Resta in Maglia Gialla alla vigilia dei Pirenei Tadej Pogacar. Altraspettacolare sin dalla partenza, che è stata preceduta dalla notizia del ritiro di Primoz Roglic. Pronti, via e attacchi a tutta birra: si è formato davanti un gruppetto di atleti di livello come Adam Yates, il campione del mondo Mathieu van der Poel e Arnaud De Lie, ma il gruppo non ha lasciato troppo spazio. Quando sembrava andata la fuga ecco il vento laterale: ventagli nel plotone e clamoroso sparpaglio di corridori.