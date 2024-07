Meloni dopo il vertice Nato | Italia ascoltata Biden l’ho trovato bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) La presidente del Consigliona, Giorgia, rilascia importanti dichiarazioni al termine deldi Washington. La premier si è detta soddisfatta per un incontro che, con la decisione di nominare un rappresentante speciale per il fianco Sud dell’Alleanza, ha dimostrato a suo dire che “l’vienedagli alleati”. Chi ricoprirà questo ruolo, ha proseguito, dovrà mostrare una grande attenzione per l’Africa, dove “attori nonvoli” continuano a espandersi, “riempiendo spazi che purtroppo abbiamo lasciato vuoti”, e per la quale “l’ovviamente intende presentare una candidatura”.Leggi anche: Salvini-: ormai è guerra aperta. Sta per saltare tutto L’incontro trae ZelenskyilUna volta termiil, laha avuto un incontro bilaterale con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al quale ha promesso che il nostro Paese fornirà un sistema per la difesa antiaerea Samp-T, “A chi dice che se si continua a inviare armi si alimenta la guerra, dico che dipende dalle armi: la difesa antiaerea è il modo migliore perché consente di difendere obiettivi civili ed evitare un’escalation”, aggiunge poi la premier forse rivolta al suo alleato di governo Matteo Salvini.