Il 40% degli italiani ha commesso atti di pirateria | i dati FAPAV

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ci sono numeri che, seppur in calo rispetto al passato, devono far riflettere. Parliamo deidell’incidenza dellaaudiovisiva in Italia raccolti da Ipsos in un’indagine commissionata da(Federazione anti-audiovisiva) che fanno una fotografia di quel che è accaduto nel nostro Paese lo scorso anno. Quel 39% di violazioni del diritto d’autore è un numero che deve essere spiegato, trattandosi di una percentuale che non racconta l’intero ecosistema della. LEGGI ANCHE > Come funzionerà (?) Piracy Shield 2.0 Secondo l’indagine, inf, quasi 4su 10 hannonel 2023 almeno un atto di. Dunque, il 39%ha “confessato” di aver – anche una tantum – effettuato un download illegale di film, serie TV, musica o aver assistito a un evento live (anche sportivo), senza pagare un abbonamento.