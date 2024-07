A Mumbai il matrimonio più sfarzoso della storia | 1200 invitati per un costo di 150 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non hanno certo badato a spese Anant Ambani e Radhika Merchant che, per il loro, inviteranno circapersone e spenderanno qualcosa come 150di, secondo quanto stimato dai wedding planner. Tra gligrandi ospiti internazionali, come Tony Blair e Kim Kardashian giusto per citarne qualcuno. Le strade di, dove è prevista la cerimonia, resteranno chiuse per diverse ore, almeno fino alla fine dei festeggiamenti prevista per lunedì. Le tre feste prematrimoniali Che non sarebbe stato unqualsiasi lo si era capito dalle tre feste prematrimoniali organizzate dai futuri sposi, una pratica sempre più diffusa soprattutto tra i vip. I festeggiamenti sono iniziati addirittura nel mese di marzo e la prima festa si è tenuta dal 1° al 3 marzo a Jamnagar, nella tenuta degli Ambani, con circatra i quali Mark Zuckerberg, John Elkann e Bill Gates.