Spaccio a Talsano arrestato 26enne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun pregiudicato tarantino di 26 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. ?Da qualche giorno i Falchi della Squadra Mobile avevano messo sotto osservazione untarantino, giàlo scorso ottobre, sospettato di aver ripreso la sua attività dinella borgata di. ?Nel corso di mirati servizi di appostamento, i poliziotti hanno raccolto indizi utili a ritenere che il giovane, continuando nel modus operandi usato già in passato, si accordava attraverso contatti telefonici con i suoi potenziali clienti per poi incontrarli per la cessione della sostanza stupefacente. ?Appostati nelle vicinanze della sua abitazione, i poliziotti avrebbero notato il sospettato salire in sella ad uno scooter condotto inizialmente da un ragazzo per poi allontanarsi in gran fretta.