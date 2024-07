Si può fare band in tour Musica inclusiva anche al G7

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Parte dall’Isola d’Elba il primodi concerti nelle piazze di “Si può“. Tre le tappe di agosto, durante le quali assistere alla coinvolgente performance del gruppo, composto da persone con disabilità, musicisti ed educatori: il 4 a Porto Azzurro, il 6 a Marciana Marina, l’11 a Capoliveri; in tutti i casi grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali. Innamorati dell’Elba, i ragazzi dellabresciana hanno trascorso per diversi anni le vacanze a “Sassi Turchini“, struttura per vacanze-studio accessibili con sede a Porto Azzurro, gestita dall’Associazione Gruppo Elba. Proprio dalla sinergia fra questa realtà e l’associazione Si puòè nato “Elba2024“. Il tutto in attesa di un ulteriore e importante appuntamento: lasuoneràsul palco del "G7 Inclusione e Disabilità" previsto a ottobre ad Assisi e ideato dalla Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.