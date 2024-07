Serie C Pianese rinnovato il contratto a Simeoni | Stagione difficile ce la metteremo tutta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Luca(foto) continuerà a vestire la maglia della. Il club bianconero ha annunciato ieri il rinnovo deldel centrocampista, il veterano della squadra, sul monte Amiata dal 2017. "La firma è arrivata – ha affermato –: sono molto contento di fare ancora parte dellae di giocare per questi colori inC. Sarà una battaglia sportiva, ma ce laper poter raggiungere la permanenza in categoria". Lasportiva 2024/2025, sta prendendo forma. "Ci sono state conferme importanti rispetto allo scorso campionato – ha sottolineato–: resteranno in bianconero alcuni ragazzi che hanno fatto molto bene nello scorso campionato. La società ha anche ingaggiato dei giovani molto promettenti che potranno fornire un buonissimo contributo".