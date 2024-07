Rilascio della carta d' identità in estate | ecco come fare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Pisa, 11 luglio 2024 - Inaumentano le richieste di carte d’, in particolar modo per ragioni di viaggio. Per ildel documento è possibile rivolgersi presso gli uffici dell’AnagrafeSesta Porta e delle sedi distaccate di Marina di Pisa e Riglione, senza necessità di appuntamento. Le informazioni su orari, servizi a disposizione dell’utenza e documentazione necessaria per ilsono consultabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Uffici/Anagrafe-e-Toponomastica. Gli uffici sono comunque a disposizione per particolari esigenze dei cittadini al numero 3336264260 e al call center loro riservato al numero 800 98 12 12, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Oppure è possibile scrivere a anagrafe@comune.