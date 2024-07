Presa in tempo Fedez e il nuovo ricovero d’urgenza | cosa hanno trovato i medici e come sta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)è stato nuovamente ricoverato in ospedale dopo un altro episodio di emorragia interna. Attraverso i suoi canali social,ha condiviso l’ennesimo momento di difficoltà, cercando di affrontarlo con la solita ironia. “Sono tipo Dj Khaled quando dice ‘Another One’, ma con le emorragie interne”, ha scritto il rapper, spiegando di essere stato sottoposto a una gastroscopia per identificare e fermare la perdita di sangue. Solo poche ore prima del malore,si trovava in studio di registrazione, impegnato a lavorare su alcuni arrangiamenti per un dj set annunciato pochi giorni fa. >>“La verità sul suo futuro in tv”. Fiorello via dalla Rai ma non seguirà Amadeus sul Nove: ora la scoperta sul conduttore Tuttavia, il malore è sopraggiunto probabilmente durante la notte, costringendolo a una corsa in ospedale per evitare il peggio.