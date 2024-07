Malore su un peschereccio uomo in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Grosseto, 11 luglio 2024 –a bordo di una sud delle Formiche di Grosseto: intervento della Guardia costiera di Porto S.Stefano. Nella mattinata di ieri, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo santostefanese hanno prestato soccorso a un marittimo imbarcato su un, colto da. L’imbarcazione della marineria locale, in navigazione al largo delle coste grossetane, intorno alle 11.30 ha inviato alla sala operativa una richiesta di soccorso per un componente dell’equipaggio colto da malessere e i cui sintomi non erano di facile interpretazione. E’ intervenuta la Motovedetta Cp 868 che ha raggiunto ila sud delle Formiche. I militari hanno prelevato il marittimo, undi 38 anni, e si sono diretti verso Porto Santo Stefano dove, poco dopo, è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasferito in