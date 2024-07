Levante JAx e gli altri Le reazioni della musica a supporto di Sant’Angelica e Calcutta

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 11 luglio 2024) Selvaggia Lucarelli ha pubblicato nella giornata di ieri, sul Fatto Quotidiano, un articolo sulla denuncia per stalking che Angelica Schiatti, in arte, ha fatto contro l’ex fidanzato Marco Castoldi, in arte Morgan. Il mondosi è subito mostrato solidale alla donna. Nell’articolo di Selvaggia Lucarelli, e anche sul suo profilo Instagram, sono stati pubblicati i messaggi di Morgan a, in cui il cantautore la offenderebbe pesantemente minacciandola dopo che lei ha chiuso la loro relazione, e non solo lei, ma anche il suo fidanzato attuale,. E mentreha rotto il silenzio pubblicando un post per ringraziare i colleghi e il mondo, che la stanno sostenendo,ha dichiarato di voler interrompere ogni legame con la casa discografica Warner, che a suo dire avrebbe messo sotto contratto Morgan pur essendo a conoscenza dei fatti.