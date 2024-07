Il Vision Pro di Apple è il prodotto di prima generazione più entusiasmante dai tempi dell' iPhone

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024)di parlare delPro di, può essere utile spendere due parole sull'Watch. Nove anni fa, mentre provavo il primo moo di questi smartwatch, decisi di andare a cena con la mia ragazza di allora, per la precisione in un locale un po' provinciale, a Bournemouth. A farla breve, era il tipo di posto che serve patate arrosto e ketchup al postoe patatas bravas. Dopo avere mangiato, serviva un taxi per tornare a casa. Perciò mi venne la bella idea di chiamarne uno nel bel mezzo del locale e a voce alta, tra l'altro dando l'impressione di star parlando col mio polso, invece di farlo in modo più discreto. Perciò, l'espressione di disgusto viscerale riservatami all'epoca da quella che ora è mia moglie non è mi scomparsa dalla testa, trasformandosi in uno dei miei ricordi peggiori.