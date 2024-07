Carlo Beretta ufficializza la relazione con Melissa Satta e fa una particolare mossa social e c’entra Giulia De Lellis

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 11 luglio 2024)ha finalmenteto la suacon. Da giorni infatti si rincorrevano le voci di un presunto sentimento tra i due; chi assicurava fosse solo un flirt estivo, chi invece assicurava si trattasse di qualcosa di serio. Nei giorni scorsi poi anche il settimanale Chi aveva sorpreso i due dapprima in vacanza a Madrid in compagnia di alcuni amici e poi successivamente anche in auto diretti a Forte dei Marmi dove poi hanno trascorso alcuni giorni da soli. Ma in nessuna di queste paparazzatesi mostravano intenti a scambiarsi gesti di affetto o anche un semplice bacio. La coppia è stata molto attenta hai paparazzi e a sfuggire agli occhi indiscreti delle telecamere. Fino a quando però qualche giorno fa, sempre il settimanale Chi, li ha sorpresi nuovamente insieme in perfetta armonia, questa volta però l’imprenditore e la showgirl si sono mostrati sicuri davanti alle telecamere e non più timorosi di scambiarsi un dolce bacio o un semplice abbraccio affettuoso.