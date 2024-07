Blackout a Misano e Riccione al buio negli hotel e ristoranti | perché è successo c’entra il caldo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 -e nella zona sud di. Ilè arrivato nella serata di mercoledì, una prima volta pochi minuti prima delle dieci. Dopo alcuni minuti è tornata la luce, questo mentre i tecnici di Enel gestivano da remoto il problema per ridare illuminazione all’intera area. Ma il ritorno della luce non è durato moltoverso le 22,30 è andata via ancora una volta la corrente. Già alle 23 l’illuminazione era tornata ed erano tornati a funzionare gli ascensorie le luci neidove i clienti erano rimasti al. Secondo Enel si è trattato di un duplice guasto alla linea di media tensione interrata che coinvolge la zona mare die la parte sud del territoriose. Guasti provocati dale da una maggiore richiesta di energia per gli impianti di condizionamento nelle strutture ricettive e turistiche.