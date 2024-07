Agostini | Simeone con Conte può fare bene

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) Massimo, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a NapoliMagazine Live. Ecco le sue dichiarazioni: “Il futuro di Di Lorenzo e Osimhen? Sul capitano non avrei dubbi, dopo la fascia da capitano conquistata e la fiducia di tutto l’ambiente, escludendo quest’anno che è stato particolare per tutti, sarà un punto fermo, mentre su Osimhen vedremo perché le squadre interessate ci sono e il prezzo è allettante per il Napoli con gli azzurri che sostituirebbero Victor con Lukaku. Se terrei? Mi è sempre piaciuto il Cholito come tipo di giocatore e attaccante, specie per la cattiveria che mette quando gioca e quando va sul pallone.ha grande fiuto del gol e ci penserei prima di cederlo perché ha ancora margini di crescita importanti.