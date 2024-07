Rosa e Olindo restano in carcere | confermato l' ergastolo per la strage di Erba

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024)in. Oggi 10 luglio la Corte di Appello di Brescia si è riunita per decidere sulla richiesta di revisione del processo delladipresentata dai coniugiBezzi eRomano dopo la condanna in via definitiva all'per aver ucciso quattro persone l'11 dicembre 2006. I giudici hanno deciso: il processo non si rivedrà, e dunque è confermata la condanna per la coppia, già decisa dal primo processo, dall'appello e dalla sentenza della Cassazione nel 2011. Le "nuove prove" presentate nella richiesta dal sostituto procuratore di Milano non sono "né utili né sufficienti" per rivedere il vecchio verdetto. L'incendio, i morti, la macchia di sangue: le tappe della vicenda È la sera dell'11 dicembre del 2006 quando intorno alle 20, a, in provincia di Como, divampa un incendio in una palazzina al numero 25 di via Diaz.