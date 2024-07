Ordine | Inter molto avanti partita con vantaggio! Occhio a Martinez

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’inizia la stagione 2024-2025 da campione in carica e dovrà difendere lo scudetto conquistato lo scorso 22 aprile., in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, mette la squadra di Inzaghi da tutti e dà un avviso su. SI RICOMINCIA – In attesa di Mehdi Taremi, che sarà ufficiale a breve, l’ha già ufficializzato gli acquisti di Piotr Zielinski e Josep. Colpi che, per Franco, bastano per avere qualcosa in più delle altre big di Serie A: «Secondo me l’più. L’col grandedi aver fatto a gennaio, in epoca pre-cambio di proprietà, Taremi e Zielinski. Perché adesso Oaktree ha già imposto le sue nuove idee guida: il contratto di Simone Inzaghi lo allunga di un anno anziché due, ha detto di no agli Over-30».