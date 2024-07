Festa dei vincitori in Lombardia E i numeri confermano l’eccellenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È andata in scena lunedì sera, nella sfarzosa Villa Re Noir di Legnano, ladei, tradizionale evento organizzato dal Comitato regionale lombardo della Federazione italiana sport equestri, nel corso del quale sono stati premiati amazzoni e cavalieri tesserati nella regione con vittorie all’attivo in campo nazionale e internazionale. La manizione ormai è un evento di proporzioni faraoniche, al punto da prevedere la premiazione solo dei-da cui il nome della kermesse- e non dell’intero podio di ogni categoria di atleti, perché altrimenti non esiste una location abbastanza grande per ospitare tutti. Stiamo parlando di 830 persone presenti, fra le quali 350 premiati in 12 discipline di tutte le specialità dell’equitazione, ciascuna suddivisa fra pony, children -fino a 14 anni- junior, under 21 e senior.