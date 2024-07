Barnabà Marenco D’Eramo e capitan Gatto potrebbero essere arruolati dal nuovo mister

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Massimo Gadda ha già in mente, almeno in parte, la squadra che dovrà costruire dalla prossima settimana. Il tempo stringe, le avversarie sono già al lavoro da tempo, ma lo storicoo biancorosso che guiderà la squadra dorica non arriverà certo ad Ancona senza le idee chiare. Una volta stabilito il budget e ufficializzato il direttore sportivo, i due cominceranno a lavorare per chiamare ad Ancona i giocatori indispensabili al progetto. Gli ex Us Ancona: difficile immaginare che numerosi giocatori che hanno fatto parte dell’ultima stagione in serie C possano restare ad Ancona in D. Ma qualcuno che, magari, non ha avuto molto spazio, potrebbe trovarlo quest’anno in serie D, in una squadra e una società che – se il budget complessivo di circa 2 milioni di euro sarà confermato – puntano sicuramente in alto.