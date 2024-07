Somalia a Mogadiscio il ricordo della Battaglia del Pastificio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) L’Ambasciata d’Italia aed il Contingente italiano in, hanno commemorato la cosiddetta “del” con una cerimonia volta ad onorare e ricordare il sacrifico ed il coraggio dei militari italiani che persero la vita o rimasero feriti nei fatti del 2 luglio 1993, quando truppe del contingente italiano Italfor, dispiegato nella capitale somala come partemissione delle Nazioni Unite Unosom II, furono coinvolte in un violento scontro a fuoco con le milizie del signoreguerra Aidid. Rimasta celebre per essere la primacui presero parte militari italiani dalla fineSeconda guerra mondiale, l’episodio vide tre giovani valorosi italiani – il Sottotenente Andrea Millevoi, il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e il Caporale Pasquale Baccaro – perdere la vita; altri soldati italiani rimasero feriti (fra cui il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare).